На Ставрополье 16 апреля включат сирены и громкоговорители

13 Апр 2020 2020-04-13T12:25:03+03:00

Спасатели просят ставропольцев не паниковать, когда она зазвучит

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В регионе 16 апреля в 11:10 протестируют работоспособность сирен автоматического информирования населения.

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Спасатели просят ставропольцев не паниковать, когда она зазвучит.

По краевым телеканалам в этот день дополнительно проинформируют жителей региона о проводимых работах. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательная службы Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU