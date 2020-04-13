На Ставрополье 16 апреля включат сирены и громкоговорители
Спасатели просят ставропольцев не паниковать, когда она зазвучит
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В регионе 16 апреля в 11:10 протестируют работоспособность сирен автоматического информирования населения.
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Спасатели просят ставропольцев не паниковать, когда она зазвучит.
По краевым телеканалам в этот день дополнительно проинформируют жителей региона о проводимых работах. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательная службы Ставрополья.
ИСТОЧНИК KP.RU