Больше 50 тысяч жителей Дагестана остались без света

13 Апр 2020 2020-04-13T12:17:42+03:00

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В Дагестане свыше 50 тысяч местных жителей остались без электроснабжения. Свет отключили из-за аварии на электростанции. Об этом сообщает Министерство энергетики России на своем официальном сайте.

Авария произошла в десять часов 13 апреля.

- Отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ Дербент – Изберг-Северная с отпайками действием защит с неуспешным АПВ. Схемно-режимные особенности: в ремонте ВЛ 110 кВ Дербент – Каякент тяговая с отпайками, - говорится в сообщении.

Без света остаются около 52,5 тысяч человек. Мощность электроснабжения составляет 35 МВт. На месте аварии работают специалисты, Министерство энергетики следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU