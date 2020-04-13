2020-04-13T12:22:31+03:00
Общество

В Ставрополе родителям рассказали, как подать документы в детских сад онлайн

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 13 апреля все школы края начнут учить детей дистанционно
Ася АСРЯН
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Ставропольским родителям в комитете образования администрации города рассказали о возможности подачи заявлений на определение малыша в детский сад в электронном виде.

Из-за введения в регионе режима обязательной самоизоляции приём граждан в госучреждениях ограничен. Поэтому теперь горожане могут все документы отправить по электронной почте.

Формы необходимых документов и список скан-копий можно получить по ссылке на сайте комитета образования.

Комплект документов отправить по электронной почте: komplektovanie_2020@stavadm.ru.

Пакет документов будет рассмотрен и родители получат уведомление о дате приема для получения результата. Выдача направлений начнется с 15 июня 2019.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 13 апреля все школы Ставропольского края начнут учить детей дистанционно.

Каждому образовательному учреждению позв олят выбрать, какая специфика обучения им подходит. Об этом сообщил региональный министр образования и молодёжной политики Евгений Козюра на брифинге.

С директорами школ уже провели несколько видеоконференций, на которых они обсудили методику преподавания в формате онлайн-обучения. Учреждениям дадут возможность выбирать образовательную платформу, чтобы выстроить обучение в соответствии с учебной программой класса.

Кроме того, не оставили вопрос о том, как быть школьникам, у которых нет скоростного интернета - таких в крае 50 тысяч. Подобные ученики смогут заниматься по учебникам, задания им отправят по СМС-сообщению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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