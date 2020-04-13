На Ставрополье новые случаи заражения коронавирусом происходят уже внутри края
13 апреля глава региона провёл в режиме видеосвязи заседание краевого координационного совета по борьбе с коронавирусом по реализации поручений президента РФ.
Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 13 апреля 2020: дистанционка для школьников и помощь санаториям
В регионе уже подготовлена нормативная база для социальных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Приём заявлений после 15 мая, выплаты запланированы на июнь.
Меработникам за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с инфицированными больными планируются допвыплаты.
Владимир Владимиров подчеркнул, что в регионе выявляются случаи заражения, не связанные с поездками за рубеж или контактами с людьми из других регионов.
- Новые случаи заражения происходят уже внутри края. Это ещё раз показывает, насколько важно сейчас обеспечить режим обязательной самоизоляции и жёсткий контроль за его соблюдением, — сообщил губернатор.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров разрешил представителям исполнительной власти штрафовать нарушителей режима всеобщей самоизоляции.
В их числе служащие министерств и спасатели МЧС. С 11 апреля сотрудники министерств, ведомств и комитетов будут патрулировать улицы вместе с правоохранителями и казаками.
ИСТОЧНИК KP.RU