Кредитные каникулы в Ставрополе из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

13 Апр 2020 2020-04-13T15:00:35+03:00

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Власти объяснили, как получить кредитные каникулы в Ставрополе из-за коронавируса. Инструкцию составило и опубликовало Министерство экономического развития Ставропольского края, основываясь на информации Центрального Банка России.

Если заемщику нечем платить, то он должен сообщить об этом своему кредитору. Тот может запросить у клиента подтверждающие документы о том, что его доход упал более чем на 30 процентов.

- Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть не только справка из налоговой инспекции (ее можно оформить онлайн в личном кабинете), но и справка о регистрации на бирже труда, официально оформленный больничный лист и другие документы. [...] Иногда банк может самостоятельно оценить, насколько снизился ваш доход. Например, если банк ведет зарплатный проект предприятия, он может увидеть, что ваш доход не снизился на 30% в прошлом месяце по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, - говорится в инструкции.

Подтверждающие документы надо прислать в течение 90 дней после подачи заявки. Если заемщик по уважительной причине не успевает собрать нужные справки, то ему могут дать дополнительные 30 дней. Отсрочкой разрешают воспользоваться только один раз. После окончания каникул клиент банка вернется к регулярным выплатам.

Заемщику также дают возможность сменить валюту кредитования. К примеру, если вы брали кредит в долларах, то можете попросить банк принимать выплаты долга в рублях.

Как отмечают в министерстве, "кредитные каникулы" не будут бесплатными:

- По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как две трети среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита, которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления вами требования кредитору.

По ипотеке начисляется процент по ставке, которую прописали в договоре. Ведомство рекомендует платить посильные суммы во время льготного периода, чтобы уменьшить долг по кредиту.

- Если размер вашего кредита или займа превышает максимальный, но вы не можете продолжать платить по кредиту, вам следует обратиться к кредитору индивидуально с просьбой о реструктуризации: отсрочке платежей, уменьшении суммы платежей, - сказано в инструкции.

С полным текстом о том, как жителю Ставрополья выйти на кредитные каникулы из-за коронавируса, вы можете ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU