Власти Ставрополья изменили бюджет из-за коронавируса
Правительство Ставрополья утвердило поправки в краевой бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Изменения связаны с мерами борьбы с коронавирусом. Такое решение приняли на внеочередном заседании правительства под председательством губернатора Владимира Владимирова.
Министерство финансов Ставрополья определило 16 приоритетных направлений расходов регионального бюджета.
- Среди них - обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса, со стабилизацией экономической ситуации на развития отраслей экономики Ставрополь; выплата зарплаты работникам бюджетной сферы; социальное обеспечение населения; предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления и другие направления, - цитирует министра финансов Ставрополья Ларису Калинченко пресс-служба Правительства края.
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Кроме того, организациям санаторного курортного комплекса и ЖКХ предоставят гарантии в миллиард рублей.
- В первую очередь, средства должны выделяться на эти направления. Всё остальное - по мере поступления налоговых доходов, - говорит Владимиров.
Отмечается, что параметры краевой казны по доходам и расходам останутся прежними - поправки их не касаются. Правительство также внесло изменения в резервный фонд Ставрополья: в нем тоже прописали приоритетные направления расходов.
Помимо этого, власти края утвердили изменения других нормативных актов по поддержке бизнеса. Поправки внесли в региональные законы «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения».
- Объем средств, который в результате предприниматели смогут сохранить и использовать для обеспечения устойчивости своих предприятий в сегодняшних условиях, оценивается в 850 миллионов рублей, - уверяют в пресс-службе Правительства Ставрополья.
Законопроекты отправили в Думу края.
ИСТОЧНИК KP.RU