В Ставрополе мошенник предлагал подкупить ФСБ за миллион рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T13:54:38+03:00

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Предприимчивый житель Ставрополя предложил участнику одного уголовного дела подкупить сотрудников ФСБ за 1,1 миллиона рублей.

За эту сумму мужчине якобы не поменяют процессуальный статус со свидетеля на подозреваемого. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил источник в правоохранительных органах.

Введенный в заблуждение, ставрополец согласился на взятку и при передаче второго транша в 650 тысяч рублей злоумышленника задержали силовики. Этот инцидент произошел в сентябре 2018 года.

Во время следствия мошенник скрылся и бросился в бега. Сотрудники управления ФСБ по краю вместе с МВД нашли подозреваемого в Московской области.

Суд в Ставрополе 10 приговорил злоумышленника к трем годам колонии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье активно штрафуют бизнесменов, которые пытаются выжить во время самоизоляции и в нарушение предписаний открывают магазины.

Так, в Невинномысске административные протоколы составили на владельцев трёх магазинов.

Нарушителями стали хозяева цветочного, детских товаров и мастерской по ремонту одежды. Теперь предпринимателям придется заплатить от 15 тысяч до 50 тысяч рублей, если они не смогут оспорить штрафы. Об этом 13 апреля сообщили в Оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU