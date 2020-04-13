2020-04-13T16:15:05+03:00
Общество

На Ставрополье селянам поможет льготная ипотека

Льготный кредит по ставке до 3% годовых предоставляется всем гражданам России. Сумма кредита составляет до 3 млн рублей сроком до 25 лет
Ася АСРЯН
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Размер ставки — 2,7% годовых. Общая сумма кредита составила 2,8 млн рублейРазмер ставки — 2,7% годовых. Общая сумма кредита составила 2,8 млн рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В регионе заработала льготная ипотека. Первыми ее участниками стали жители Арзгирского района и Георгиевского округа.

Размер ставки — 2,7% годовых. Общая сумма кредита составила 2,8 млн рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе правительства региона.

Тем временем в Ставропольском крае завершились каникулы и начался образовательный процесс с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников на расстоянии, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

На образовательных платформах зарегистрировались более 200 тысяч школьников, сообщил министр образования региона Евгений Козюра.

Те, кто не имеет возможности использовать платформы из-за отсутствия интернета работают с учителями в индивидуальном порядке посредством ммс/смс-сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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