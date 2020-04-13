На Ставрополье селянам поможет льготная ипотека
В регионе заработала льготная ипотека. Первыми ее участниками стали жители Арзгирского района и Георгиевского округа.
Размер ставки — 2,7% годовых. Общая сумма кредита составила 2,8 млн рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе правительства региона.
Тем временем в Ставропольском крае завершились каникулы и начался образовательный процесс с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников на расстоянии, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
На образовательных платформах зарегистрировались более 200 тысяч школьников, сообщил министр образования региона Евгений Козюра.
Те, кто не имеет возможности использовать платформы из-за отсутствия интернета работают с учителями в индивидуальном порядке посредством ммс/смс-сообщений.
ИСТОЧНИК KP.RU