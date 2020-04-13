На Ставрополье школьники приступили к дистанционному обучению

13 Апр 2020 2020-04-13T14:17:19+03:00

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Министр образования Ставрополья Евгений Козюра сообщил, что с 13 апреля у школьников края начинается дистанционный формат обучения. Те ученики, которые не могут учиться в таком формате, будут работать с учителями в индивидуально через смс.

В министерстве образования региона работают телефоны горячей линии: 8 (8652) 37-23-93, 8 (8652) 99-77-49. В течение недели сотрудники минисиерства промониторят все вопросы, которые возникнут, и будут решать их в рабочем порядке.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольским родителям в комитете образования администрации города рассказали о возможности подачи заявлений на определение малыша в детский сад в электронном виде.

Из-за введения в регионе режима обязательной самоизоляции приём граждан в госучреждениях ограничен. Поэтому теперь горожане могут все документы отправить по электронной почте.

Формы необходимых документов и список скан-копий можно получить по ссылке на сайте комитета образования.

ИСТОЧНИК KP.RU