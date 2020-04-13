На Ставрополье школьники приступили к дистанционному обучению
Министр образования Ставрополья Евгений Козюра сообщил, что с 13 апреля у школьников края начинается дистанционный формат обучения. Те ученики, которые не могут учиться в таком формате, будут работать с учителями в индивидуально через смс.
В министерстве образования региона работают телефоны горячей линии: 8 (8652) 37-23-93, 8 (8652) 99-77-49. В течение недели сотрудники минисиерства промониторят все вопросы, которые возникнут, и будут решать их в рабочем порядке.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольским родителям в комитете образования администрации города рассказали о возможности подачи заявлений на определение малыша в детский сад в электронном виде.
Из-за введения в регионе режима обязательной самоизоляции приём граждан в госучреждениях ограничен. Поэтому теперь горожане могут все документы отправить по электронной почте.
Формы необходимых документов и список скан-копий можно получить по ссылке на сайте комитета образования.
ИСТОЧНИК KP.RU