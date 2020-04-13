Губернатор Ставрополья рассказал о приоритетных расходах бюджета края

13 Апр 2020 2020-04-13T14:48:45+03:00

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Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в сложившихся условиях власти должны быть готовы ко всем сценариям. Он напомнил, что коронавирус влияет на темпы развития экономики.

Они снижаются. Доходы краевого бюджета сейчас тоже значительно ниже, чем обычно. 13 апреля власти утвердили и направили в Думу края пакет корректив в региональный бюджет на этот год.

- Главная их суть: мы закрепляем особые направления расходов бюджета, которые в любых условиях будут финансироваться в приоритетном порядке.

Первые среди них: зарплаты бюджетников, социальные выплаты, мероприятия по борьбе с коронавирусом, помощь муниципальным бюджетам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти Ставрополья объяснили жителям, как получить кредитные каникулы. Инструкцию составило и опубликовало Министерство экономического развития края, основываясь на информации Центрального Банка России.

Если заемщику нечем платить, то он должен сообщить об этом своему кредитору. Тот может запросить у клиента подтверждающие документы о том, что его доход упал более чем на 30 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU