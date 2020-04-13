2020-04-13T15:11:59+03:00
Общество

В Ставрополе объяснили рост числа заболевших коронавирусом

В регионе действует режим обязательной самоизоляции
Ася АСРЯН
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В Ставрополе 13 апреля заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая назвала причину увеличения в больницах числа пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе, новости на 13 апреля 2020: дистанционка для школьников и помощь санаториям

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Это связано с расширением возможностей: лабораторные исследования стали проводиться в семи учреждениях здравоохранения края и лаборатории Роспотребнадзора.

Пять из них находятся в краевом центре, остальные — в Буденновске и Кисловодске.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти Ставрополья изменили бюджет из-за коронавируса. Министерство финансов региона определило 16 приоритетных направлений расходов регионального бюджета.

- Среди них - обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса, со стабилизацией экономической ситуации на развития отраслей экономики Ставрополь; выплата зарплаты работникам бюджетной сферы; социальное обеспечение населения; предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления и другие направления, - цитирует министра финансов Ставрополья Ларису Калинченко пресс-служба правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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