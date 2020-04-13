На Ставрополье разрабатывают пакет мер поддержки санаториев
На Ставрополье власти утвердили проекты изменения в нескольких нормативных актах. Ряд решений приняли сегодня, 13 апреля на заседании регионального правительства. Его в режиме ВКС провёл глава края.
Это касается механизмов поддержки бизнеса. Речь идет о региональных законах «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения».
В общей сложности местные предприниматели смогут сохранить 850 миллионов. Эти деньги они могут использовать для обеспечения устойчивости предприятий в условиях распространения коронавируса.
Сообщается, что все утверждённые законопроекты направят в думу. Там их рассмотрят парламентарии.
Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в сложившихся условиях власти должны быть готовы ко всем сценариям. Он напомнил, что коронавирус влияет на темпы развития экономики.
ИСТОЧНИК KP.RU