На Ставрополье разрабатывают пакет мер поддержки санаториев

13 Апр 2020 2020-04-13T16:23:40+03:00

Ряд решений приняли сегодня, 13 апреля на заседании регионального правительства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В общей сложности местные предприниматели смогут сохранить 850 миллионов

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На Ставрополье власти утвердили проекты изменения в нескольких нормативных актах. Ряд решений приняли сегодня, 13 апреля на заседании регионального правительства. Его в режиме ВКС провёл глава края.

Это касается механизмов поддержки бизнеса. Речь идет о региональных законах «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения».

В общей сложности местные предприниматели смогут сохранить 850 миллионов. Эти деньги они могут использовать для обеспечения устойчивости предприятий в условиях распространения коронавируса.

Сообщается, что все утверждённые законопроекты направят в думу. Там их рассмотрят парламентарии.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в сложившихся условиях власти должны быть готовы ко всем сценариям. Он напомнил, что коронавирус влияет на темпы развития экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU