2020-04-13T16:23:40+03:00
Общество

На Ставрополье разрабатывают пакет мер поддержки санаториев

В общей сложности местные предприниматели смогут сохранить 850 миллионов
Ася АСРЯН
Поделиться:
Ряд решений приняли сегодня, 13 апреля на заседании регионального правительстваРяд решений приняли сегодня, 13 апреля на заседании регионального правительстваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На Ставрополье власти утвердили проекты изменения в нескольких нормативных актах. Ряд решений приняли сегодня, 13 апреля на заседании регионального правительства. Его в режиме ВКС провёл глава края.

Это касается механизмов поддержки бизнеса. Речь идет о региональных законах «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения».

В общей сложности местные предприниматели смогут сохранить 850 миллионов. Эти деньги они могут использовать для обеспечения устойчивости предприятий в условиях распространения коронавируса.

Сообщается, что все утверждённые законопроекты направят в думу. Там их рассмотрят парламентарии.

Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что в сложившихся условиях власти должны быть готовы ко всем сценариям. Он напомнил, что коронавирус влияет на темпы развития экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мы ликовали, когда узнали»: адвокаты Арашуковых надеются добиться суда присяжных
Медработники получат помощь от банка УРАЛСИБ
На Ставрополье тысяча школьников получат продуктовые наборы
В Ставрополе в апреле будут кратковременно ограничивать подачу электроэнергии
На Ставрополье верующим разрешили ставить свечки в онлайн-режиме
На Ставрополье в колодце нашли тело женщины
Сотрудника мэрии Кисловодска поймали на мошенничестве
«Яндекс» оценил уровень соблюдения самоизоляции в городах Ставрополья
В Ставрополе разработали механизмы дополнительных выплат медикам
На Ставрополье железнодорожный шлагбаум остановил пьяного водителя
На Ставрополье разрабатывают пакет мер поддержки санаториев
В Ставрополе объяснили рост числа заболевших коронавирусом
Губернатор Ставрополья рассказал о приоритетных расходах бюджета края
На Ставрополье школьники приступили к дистанционному обучению
На Ставрополье селянам поможет льготная ипотека
В Ставрополе мошенник предлагал подкупить ФСБ за миллион рублей
Власти Ставрополья изменили бюджет из-за коронавируса
В Кисловодске ребенок умирает от редкого заболевания
Кредитные каникулы в Ставрополе из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
На Ставрополье новые случаи заражения коронавирусом происходят уже внутри края
В Ставрополе родителям рассказали, как подать документы в детский сад онлайн
Больше 50 тысяч жителей Дагестана остались без света
В Ставрополе резко упал индекс самоизоляции
На Ставрополье 16 апреля включат сирены и громкоговорители
На Ставрополье около 200 водителей могут лишиться прав за нарушение скоростного режима