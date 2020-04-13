В Ставрополе разработали механизмы дополнительных выплат медикам

13 Апр 2020 2020-04-13T16:38:07+03:00

В Ставрополе обсудили реализацию поручений президента России касательно поддержки граждан во время угрозы COVID-2019 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор поручил региональному Минздраву проработать меры для обязательного страхования этой категории специалистов

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава региона 13 апреля провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом. Там же и обсудили реализацию поручений президента России касательно поддержки граждан во время угрозы COVID-2019.

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Напомним, что на Ставрополье создана нормативная база для обеспечения выплат семьям с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

Все заявления начнут принимать с 15 мая. А деньги местные жители смогут получить в июне.

Также на Ставрополье предусмотрены механизмы дополнительных выплат медработникам за борьбу с коронавирусом.

Отдельно Владимир Владимиров поручил региональному Минздраву проработать меры для обязательного страхования этой категории специалистов.

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров разрешил представителям исполнительной власти штрафовать нарушителей режима всеобщей самоизоляции (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU