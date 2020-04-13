Медработники получат помощь от банка УРАЛСИБ

13 Апр 2020 2020-04-13T18:16:01+03:00

Программа адресной помощи «Помоги врачам» создана для тех, кто борется с коронавирусом (16+)

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Медицинские организации – зарплатные клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» стали ключевыми адресатами программы «Помоги врачам». Речь идет о медучреждениях, занятых борьбой с новым вирусом с COVID-19.

В первую очередь банк организует адресную помощь врачам областных инфекционных больниц, а также медицинских учреждений, перепрофилированных для приема больных с коронавирусом.

Банк также протянет руку помощи больницам, не являющимся клиентами УРАЛСИБА, но попавшим на карантин в связи с обнаружением COVID-19 у пациентов и врачей. Например, это Александровская больница в Санкт-Петербурге, покинуть которую из-за карантина не могут около 1000 пациентов и 300 врачей. В подобном положении оказалась и республиканская больница города Уфы, куда банк также направит помощь. При этом УРАЛСИБ будет учитывать потребности и пожелания каждой клиники.

Подробную информацию о благотворительной программе можно узнать в соцсетях по хэштегу #помогиврачам.

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