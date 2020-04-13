2020-04-13T17:08:14+03:00
Общество

«Яндекс» оценил уровень соблюдения самоизоляции в городах Ставрополья

Как писала «КП-Северный Кавказ», в первую неделю жители Ставрополя соблюдали режим самоизоляции лучше, чем во вторую
Ася АСРЯН
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В первую неделю жители Ставрополя соблюдали режим самоизоляции лучше, чем во вторуюВ первую неделю жители Ставрополя соблюдали режим самоизоляции лучше, чем во вторуюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции

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Так, к вечеру 12 апреля 2020 года балл Ставрополя равнялся 4,1. Это говорило о том, что на улицах мало людей. Что касается основной части вышедших из дома ставропольцев, то они не уходили от своих жилищ дальше чем на сто метров. Ночью и ранним утром индекс вырос до 5 баллов.

Однако уже к 20:00 показатель снизился до 3,5, а к 21:00 до 2,8.

На данный момент на улицах, по оценке «Яндекса», много людей. Вскоре может стать «очень много», то есть, балл упадет ниже 2,5.

Как писала «КП-Северный Кавказ», в первую неделю жители Ставрополя соблюдали режим самоизоляции лучше, чем во вторую.

Так, с 30 марта по 5 апреля балл не падал ниже трех, а его среднее значение составило 3,5. На следующей неделе индекс будних дней не поднимался выше 2,8.

Ранее на Ставрополье местных жителей запугивали фейками об отслеживании людей по геолокации. Так, в мессенджерах и соцсетях продолжают распространять информацию о якобы работающих сервисах геолокации.

По версии «распространителей», они позволяют отследить нарушения режима самоизоляции. На этом фантазия ставропольцев не останавливается. Они предупреждают также об угрозах возбуждения уголовного либо административного дела в случае неуплаты гражданами штрафа. В пресс-службе МВД по региону опровергли эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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