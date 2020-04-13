Сотрудника мэрии Кисловодска поймали на мошенничестве

13 Апр 2020 2020-04-13T17:16:58+03:00

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В отношении сотрудника администрации города Кисловодска утвердили обвинительное заключение. Заместитель Генеральной прокуратуры России Андрей Кикоть отправил уголовное дело в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Как установили следователи, в 2015-2017 годах женщина, будучи специалистом комитета имущественных отношений мэрии, вместе с коллегами завладела деньгами местного жителя. Сотрудница администрации обманула человека на сумму свыше 1,5 миллиона рублей, эти деньги она должна была передать председателю комитета имущественных отношений в качестве взятки, чтобы погасить задолженность по арендной плате.

Так же женщина похитила средства у жительницы Карачаево-Черкесии. Та дала обвиняемой 362 тысячи рублей для погашения долга по арендной плате.

- Уголовное дело направлено в Кисловодский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении надзорного органа.

ИСТОЧНИК KP.RU