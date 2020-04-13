2020-04-13T17:39:05+03:00
Общество

На Ставрополье в колодце нашли тело женщины

Родственники не смогли дозвониться до нее, приехали к ней домой и увидели страшную картину
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел в Невинномысске. Там в одном из домов проживала пожилая женщина. Ее родственники не смогли до пенсионерки дозвониться и приехали домой.

Близкие женщины нашли ее тело в колодце. После этого обратились к спасателям за помощью. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы.

Спасатели долго пытались извлечь тело пенсионерки. На это у пассовцев ушло более двух часов.

По предварительной версии, пожилая ставропольчанка работала в городе, оперлась о колодец и упала в него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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