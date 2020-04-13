На Ставрополье в колодце нашли тело женщины
Родственники не смогли дозвониться до нее, приехали к ней домой и увидели страшную картину
Изменить размер текста:
Инцидент произошел в Невинномысске. Там в одном из домов проживала пожилая женщина. Ее родственники не смогли до пенсионерки дозвониться и приехали домой.
Близкие женщины нашли ее тело в колодце. После этого обратились к спасателям за помощью. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы.
Спасатели долго пытались извлечь тело пенсионерки. На это у пассовцев ушло более двух часов.
По предварительной версии, пожилая ставропольчанка работала в городе, оперлась о колодец и упала в него.
ИСТОЧНИК KP.RU