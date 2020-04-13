2020-04-13T17:43:46+03:00
Общество

На Ставрополье верующим разрешили ставить свечки в онлайн-режиме

Ставропольская епархия также дает возможность сделать поминовение о здравии и об упокоении из дома
Антон ШАПОВАЛОВ
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Казанский кафедральный соборКазанский кафедральный соборФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Епархия Ставропольского края позволила прихожанам ставить свечки к иконам и просить поминовения, не выходя из дома. О верующих помолятся в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Согласно перечню услуг, размещенных на сайте, православные христиане могут в онлайн-режиме поставить свечку к любой иконе (надо самому назвать, к какой именно), попросить поминовения о здравии и упокоении (количество имен не ограничено). Кроме того, пользователи могут сделать пожертвование на храм. Фиксированной цены на услуги нет - епархия оставляет материальный вопрос на рассмотрение верующих.

- Мы еще не знаем, как широко проявит себя новая болезнь, но пусть наша вера будет твердой. В древности многие христиане, не жалея себя, поддерживали других и бескорыстно служили больным. Будем беречь наших ближних. Не будем сеять страх, но, наоборот, укрепим малодушных, - пишут на официальном сайте епархии.

Поминовение о здравии или о упокоении возможно сделать не выходя из дома.Видео: епархия Ставропольского края

Как уточнили в пресс-службе, идею поддержал и благословил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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