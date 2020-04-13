2020-04-13T17:50:27+03:00
Общество

В Ставрополе в апреле будут кратковременно ограничивать подачу электроэнергии

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 009, 26-03-00, 29-12-35
Ася АСРЯН
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В Ставрополе в апреле проведут реконструкцию воздушных линий электропередачи. Из-за этого АО «Горэлектросеть» информирует, что с 08:30 до 16:30, энергоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

- 15 апреля — ул. Гастелло, ул. Каменоломская, пер. Мариупольский, пер. Симферопольский, ул. Первомайская, ул. Пономарева, ул. Пушкина, дачи «Дружба — 2»;

- 16, 17 апреля — пер. Мариупольский, ул. Каменоломская, пер. Симферопольский, ул. Гастелло, ул. Первомайская, ул. Пономарева, ул. Пушкина;

- 20-23 апреля — ул. Герцена, ул. Жукова;

- 24, 27–29 апреля — ул. Димитрова, ул. Володарского, ул. С. Ковалевской;

- 29-30 апреля — пр. Учительский, ул. Лесная, пер. Астраханский.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 009, 26-03-00, 29-12-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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