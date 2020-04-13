На Ставрополье тысяча школьников получат продуктовые наборы
В Железноводске тысяча учеников получат бесплатное питание в школах. В основном, это подростки из многодетных семей, опекаемые, дети с инвалидностью.
Как рассказал глава города-курорта, разовые продуктовые наборы будут единые для всех. Туда войдут продукты, рекомендованные Роспотребнадзором.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 13 апреля на Ставрополе более 200 тысяч школьников подключились к дистанционным образовательным платформам.
Те, кто не имеет возможности использовать платформы из-за отсутствия интернета работают с учителями в индивидуальном порядке через ммс/смс-сообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU