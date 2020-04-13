На Ставрополье тысяча школьников получат продуктовые наборы

13 Апр 2020 2020-04-13T17:59:52+03:00

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В Железноводске тысяча учеников получат бесплатное питание в школах. В основном, это подростки из многодетных семей, опекаемые, дети с инвалидностью.

Как рассказал глава города-курорта, разовые продуктовые наборы будут единые для всех. Туда войдут продукты, рекомендованные Роспотребнадзором.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 13 апреля на Ставрополе более 200 тысяч школьников подключились к дистанционным образовательным платформам.

Те, кто не имеет возможности использовать платформы из-за отсутствия интернета работают с учителями в индивидуальном порядке через ммс/смс-сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU