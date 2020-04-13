«Мы ликовали, когда узнали»: адвокаты Арашуковых надеются добиться суда присяжных

13 Апр 2020 2020-04-13T18:49:12+03:00

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Адвокаты надеются добиться рассмотрения дела Рауля и Рауфа Арашуковых в суде присяжных. Защита считает, что так сможет добиться «более объективного решения». Подробности «КП - Северный Кавказ» рассказал глава адвокатской коллегии, защищающей семью, Владимир Постанюк.

— У нас были опасения, что дело сына будут рассматривать отдельно. Но в свете последних изменений, когда следствие предъявило обвинение в организации убийств и Раулю Арашукову, ясно, что это будет общий процесс. Скажу честно, мы ликовали, когда узнали. Надеемся добиться рассмотрения дела судом присяжных. Нам кажется, что так приговор может быть более объективным, — сказал Владимир Постанюк.

Напомним, что следствие серьёзно обвинение отцу и сыну. Обвинения в хищении газа на 30 миллиардов рублей исчезли. Сейчас сумма много меньше — порядка 2,5 миллиардов рублей. Однако теперь в заказных убийствах обвиняют не только бывшего сенатора Рауфа Арашукова, но и его отца Рауля.

— Следствие обвиняет моих подзащитных в организации убийств, преступного сообщества, с целью хищения газа, растрате, давлении на свидетеля, организации превышения служебных полномочий сотрудниками Следственного комитета и организации дачи ложных показаний. Причастность ко всему этому мы отрицаем, — заявил Постанюк.

Напомним, что отца и сына Арашуковых задержали 30 января 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU