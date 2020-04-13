Десятимесячный малыш попал в реанимацию с коронавирусом в Дагестане

13 Апр 2020 2020-04-13T19:49:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане десятимесячный малыш попал в реанимацию в тяжёлом состоянии из-за коронавируса. Об этом сообщает республиканский Минздрав. Вместе с ребёнком в отделении находятся ещё 12 тяжелобольных. Врачи продолжают бороться за их жизни.

По последним данным, в регионе 84 человека заражены коронавирусом. Ещё у 51 жителя есть положительный результат экспресс-теста. Все они ждут окончательных результатов углубленного исследования.

Напомним, что в регионе три человека уже скончались от коронавируса. Все погибшие — женщины. Они умерли с разницей в несколько часов, но по разным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU