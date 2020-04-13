2020-04-13T22:50:51+03:00
Общество

На Ставрополье отец заразил своих детей коронавирусом

Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье отец заразил двоих детей коронавирусом после поездки в Москву. Мужчина слишком беспечно отнёсся к самоизоляции.

Инцидент произошёл в Железноводске. Градоначальник Евгений Моисеев не стал вдаваться в подробности, коротко объяснив, что заражённым детям 3 и 12 лет. После обнаружения у членов семьи коронавируса, их госпитализировали в краевую инфекционную больницу.

— К сожалению, распространение заболевания в нашем крае всё больше связано со случаями заражения внутри региона. С человеческой беспечностью, когда люди недооценивают серьёзность угрозы. Или, того хуже, не верят в неё. Уже есть пример, когда отец, возвращаясь из-за пределов края, заразил коронавирусом ребёнка. Это ещё раз показывает, насколько важно сейчас обеспечить обязательную самоизоляцию, — прокомментировал инцидент губернатор Владимир Владимиров.

В связи с ухудшением эпидситуации в регионе решено ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции.

— Лояльности тут быть не должно. Цена каждого безответственного поступка может быть слишком высока. Мы вручаем предупреждения всем, въезжающим в край. Теперь все, кто подвергается обязательной самоизоляции, должны быть проверены на коронавирус. Соответствующие поручения сегодня даны главам всех муниципальных образований и краевому Минздраву, — заключил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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