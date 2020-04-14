На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 95 человек

14 Апр 2020 2020-04-14T08:57:07+03:00

За все время выздоровели 11 человек, двое скончались Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из них 6 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 11 - в средней степени тяжести

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За сутки в Ставропольском крае изменилось число заболевших коронавирусом. Так, 14 апреля губернатор региона сообщил, что еще у 9 пациентов подтвердили диагноз.

Таким образом, всего в регионе заболевших коронавирусом 95 человек. Из них 6 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 11 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 11 человек, двое скончались.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье отец заразил двоих детей коронавирусом после поездки в Москву. Мужчина слишком беспечно отнёсся к самоизоляции.

Инцидент произошёл в Железноводске. Градоначальник Евгений Моисеев не стал вдаваться в подробности, коротко объяснив, что заражённым детям 3 и 12 лет. После обнаружения у членов семьи коронавируса, их госпитализировали в краевую инфекционную больницу.

— К сожалению, распространение заболевания в нашем крае всё больше связано со случаями заражения внутри региона. С человеческой беспечностью, когда люди недооценивают серьёзность угрозы. Или, того хуже, не верят в неё. Уже есть пример, когда отец, возвращаясь из-за пределов края, заразил коронавирусом ребёнка. Это ещё раз показывает, насколько важно сейчас обеспечить обязательную самоизоляцию, — прокомментировал инцидент губернатор Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU