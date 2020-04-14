На Ставрополье от коронавируса выздоровели 11 человек

14 Апр 2020 2020-04-14T09:15:18+03:00

За сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 9 человек

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Как сообщил глава Ставрополья 14 апреля, в крае от коронавируса выздоровели 11 человек. На данный момент число заболевших достигло 95 пациентов.

Из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Так, за сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 9 человек.

За весь период случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в Андроповском районе, Благодарненском горокруге, Георгиевском горокруге, Изобильненском горокруге, Железноводске, Ипатовском горокруге, Кисловодске, Красногвардейском районе, Кочубеевском районе, Минераловодском горокруге, Невинномысске,Нефтекумском горокруге, Новоалександровском горокруге и Предгорном районе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье верующим разрешили ставить свечки в онлайн-режиме.

Ставропольская епархия также дает возможность сделать поминовение о здравии и об упокоении из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU