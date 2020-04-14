На Ставрополье от коронавируса выздоровели 11 человек
Как сообщил глава Ставрополья 14 апреля, в крае от коронавируса выздоровели 11 человек. На данный момент число заболевших достигло 95 пациентов.
Из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Так, за сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 9 человек.
За весь период случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в Андроповском районе, Благодарненском горокруге, Георгиевском горокруге, Изобильненском горокруге, Железноводске, Ипатовском горокруге, Кисловодске, Красногвардейском районе, Кочубеевском районе, Минераловодском горокруге, Невинномысске,Нефтекумском горокруге, Новоалександровском горокруге и Предгорном районе.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье верующим разрешили ставить свечки в онлайн-режиме.
Ставропольская епархия также дает возможность сделать поминовение о здравии и об упокоении из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU