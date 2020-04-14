2020-04-14T09:15:18+03:00
Общество

На Ставрополье от коронавируса выздоровели 11 человек

За сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 9 человек
Ася АСРЯН
Поделиться:
На данный момент число заболевших достигло 95 пациентовНа данный момент число заболевших достигло 95 пациентовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Как сообщил глава Ставрополья 14 апреля, в крае от коронавируса выздоровели 11 человек. На данный момент число заболевших достигло 95 пациентов.

Из них шестеро находятся в тяжелом состоянии. Так, за сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 9 человек.

За весь период случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в Андроповском районе, Благодарненском горокруге, Георгиевском горокруге, Изобильненском горокруге, Железноводске, Ипатовском горокруге, Кисловодске, Красногвардейском районе, Кочубеевском районе, Минераловодском горокруге, Невинномысске,Нефтекумском горокруге, Новоалександровском горокруге и Предгорном районе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье верующим разрешили ставить свечки в онлайн-режиме.

Ставропольская епархия также дает возможность сделать поминовение о здравии и об упокоении из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ставрополья ответил на вопросы о самоизоляции
Главный город Ингушетии закроют из-за коронавируса
На Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 24 человека
На Ставрополье начнут проверять обоснованность выдачи спецпропусков
В Невинномысске автобус и легковушка столкнулись из-за сорванного колеса
На Ставрополье стали реже разводиться
В Карачаево-Черкесии выявили три новых случая заболевания коронавирусом
На Ставрополье в храмах перед Пасхой проведут дезинфекцию
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 9 человек
Под Минеральными Водами грузовик сломал женщине позвоночник
На Ставрополье сын застрелил отца из пистолета
В Пятигорске образцовый водитель сбил пьяного пешехода
В Пятигорске за 20 миллионов рублей продают ледовый каток
На Ставрополье люди устроили пикник с шашлыками на крыше многоэтажки
На Ставрополье от коронавируса выздоровели 11 человек
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 95 человек
На Ставрополье отец заразил своих детей коронавирусом
Десятимесячный малыш попал в реанимацию с коронавирусом в Дагестане
«Мы ликовали, когда узнали»: адвокаты Арашуковых надеются добиться суда присяжных
Медработники получат помощь от банка УРАЛСИБ
На Ставрополье тысяча школьников получат продуктовые наборы
В Ставрополе в апреле будут кратковременно ограничивать подачу электроэнергии
На Ставрополье верующим разрешили ставить свечки в онлайн-режиме