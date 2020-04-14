На Ставрополье люди устроили пикник с шашлыками на крыше многоэтажки

14 Апр 2020 2020-04-14T09:33:42+03:00

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Режим обязательной самоизоляции, видимо, начинает утомлять некоторых не слишком сознательных ставропольцев.

Так, жители Кисловодска «плюнули» на все ограничения и решили пожарить шашлыки на крыше многоэтажки. Фото «барбекю на самоизоляции» опубликовали в местном интернет-паблике.

По словам автора поста, несколько человек собрались на крыше и захватили с собой мангал. Они развели огонь, пожарили мясо и отдохнули, не боясь быть оштрафованными за нарушение режима самоизоляции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Георгиевске во время рейда по выявлению нарушителей режима самоизоляции правоохранители нашли смелых граждан. Так, компания из нескольких парней во дворе многоэтажки курили кальян.

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ИСТОЧНИК KP.RU