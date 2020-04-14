2020-04-14T09:51:44+03:00
Общество

В Пятигорске за 20 миллионов рублей продают ледовый каток

Хозяин катка утверждает, что в комплект входит оборудование и морозильная установка
Ася АСРЯН
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За три недели в сети объявление просмотрели уже три тысячи человекЗа три недели в сети объявление просмотрели уже три тысячи человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске продают за 20 миллионов рублей ледовый каток. Предложение в конце марта разместили в одной из популярных интернет-баз объявлений.

Хозяин катка утверждает, что в комплект входит оборудование и морозильная установка. За три недели в сети объявление просмотрели уже три тысячи человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, на Ставрополье люди устроили пикник с шашлыками на крыше многоэтажки.

Так, жители Кисловодска «плюнули» на все ограничения и решили пожарить шашлыки на крыше многоэтажки. Фото «барбекю на самоизоляции» опубликовали в местном интернет-паблике.

По словам автора поста, несколько человек собрались на крыше и захватили с собой мангал. Они развели огонь, пожарили мясо и отдохнули, не боясь быть оштрафованными за нарушение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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