2020-04-14T17:08:16+03:00
Экономика

Инвестиционная стратегия «Лидеры рынка» позволит застраховать жизнь и получить дополнительный доход

Банк УРАЛСИБ предлагает инвестировать средства в акции крупнейших компаний страны (16+)
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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В рамках программы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» Банк УРАЛСИБ предлагает новую стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь».

Клиентам предлагают инвестировать средства в акции шести крупных российских компаний. Отметим, Газпром, Сбербанк, Норникель, ЛУКОЙЛ, Роснефть, НОВАТЭК относятся к так называемым «голубым фишкам» российского рынка.

Купонная стратегия «Лидеры рынка» с фиксированным купоном 7,5% в год предполагает инвестирование с минимальной суммой 100 000 рублей сроком на 5 лет. При этом в стратегии предусмотрен сниженный купонный барьер в размере 75%, позволяющий получать дополнительную прибыль при снижении стоимости акций компаний. Выплата по стратегии предусмотрена каждые полгода (3,75%).

Держатели полисов инвестиционного страхования жизни «Верное решение» могут выбирать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска. В том числе им также доступны программы «Медицина будущего», «Валютная гарантия», «Формула роста» и «Лидеры рынка».

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