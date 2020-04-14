В Пятигорске образцовый водитель сбил пьяного пешехода
В Пятигорске произошло ДТП с участием пьяного пешехода. Инцидент случился 13 апреля, после семи вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.
"Тойота Камри" ехала со стороны Ессентуков. Водитель машины допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В итоге 40-летнего пострадавшего с тяжелыми травмами и в состоянии опьянения доставили в больницу.
- За рулем иномарки находился 53-летний местный житель, который в момент ДТП был трезв, злостным нарушителем ПДД РФ не является, - сказано в сообщении.
Обстоятельства и причины аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU