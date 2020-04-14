На Ставрополье сын застрелил отца из пистолета

14 Апр 2020 2020-04-14T10:08:37+03:00

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Инцидент произошел в Георгиевске 10 апреля. В одном из домов местный житель поссорился со своим 59-летним отцом. Папа сделал ему замечание, а сыну по всей видимости, это не понравилось.

35-летний ставрополец решил отомстить родственнику. Он выстрелил из травматического пистолета в грудь отца.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас 35-летний злоумышленник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU