На Ставрополье сын застрелил отца из пистолета
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Инцидент произошел в Георгиевске 10 апреля. В одном из домов местный житель поссорился со своим 59-летним отцом. Папа сделал ему замечание, а сыну по всей видимости, это не понравилось.
35-летний ставрополец решил отомстить родственнику. Он выстрелил из травматического пистолета в грудь отца.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом информирует пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас 35-летний злоумышленник находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU