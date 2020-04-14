Под Минеральными Водами грузовик сломал женщине позвоночник
В Минераловодском городском округе грузовик наехал на женщину и сломал ей позвоночник. Женщина жива. За рулем находился злостный нарушитель ПДД, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.
Инцидент произошел днем 13 апреля на 346 километре трассы "Кавказ". Грузовик "Вольво" сдавала назад и наехал на женщину, стоявшую на обочине. 43-летнего пешехода доставили в реанимацию с переломленным позвоночником.
- За рулем грузового автомобиля находился 27-летний житель соседнего региона, который за последние 2 года более 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ, из них больше 15 раз – за скорость, - сказано в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU