Под Минеральными Водами грузовик сломал женщине позвоночник

14 Апр 2020 2020-04-14T10:24:47+03:00

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В Минераловодском городском округе грузовик наехал на женщину и сломал ей позвоночник. Женщина жива. За рулем находился злостный нарушитель ПДД, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел днем 13 апреля на 346 километре трассы "Кавказ". Грузовик "Вольво" сдавала назад и наехал на женщину, стоявшую на обочине. 43-летнего пешехода доставили в реанимацию с переломленным позвоночником.

- За рулем грузового автомобиля находился 27-летний житель соседнего региона, который за последние 2 года более 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ, из них больше 15 раз – за скорость, - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU