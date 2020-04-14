2020-04-14T10:30:20+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели еще 9 человек

Таким образом, всего в регионе заболевших коронавирусом 95 пациентов
Ася АСРЯН
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Из них 6 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 11 - в средней степени тяжести.Из них 6 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 11 - в средней степени тяжести.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За сутки в Ставропольском крае изменилось число заболевших коронавирусом. Так, 14 апреля губернатор региона сообщил, что еще у 9 пациентов подтвердили диагноз.

Таким образом, всего в регионе заболевших коронавирусом 95 человек. Из них 6 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 11 - в средней степени тяжести. За все время выздоровели 11 человек, двое скончались.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Пасхальной неделе на Ставрополье правоохранители обеспечат безопасность. Такое поручение во вторник, 14 апреля, дал Владимир Владимиров во время совещания.

Напомним, что предпасхальная неделя началась сегодня. Губернатор обратился к митрополиту и епископам православных епархий с просьбой свести к минимуму количество прихожан в храмах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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