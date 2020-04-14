На Ставрополье в храмах перед Пасхой проведут дезинфекцию

14 Апр 2020 2020-04-14T10:38:02+03:00

Ранее епархия позволила прихожанам ставить свечки к иконам и просить поминовения, не выходя из дома

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На Пасхальной неделе на Ставрополье правоохранители обеспечат безопасность. Такое поручение во вторник, 14 апреля, дал Владимир Владимиров во время совещания.

Напомним, что предпасхальная неделя началась сегодня. Губернатор обратился к митрополиту и епископам православных епархий с просьбой свести к минимуму количество прихожан в храмах.

Также во всех церквях региона проведут дезинфекцию. Пасхальное богослужение верующие смогут посмотреть в онлайн-режиме.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что епархия Ставропольского края позволила прихожанам ставить свечки к иконам и просить поминовения, не выходя из дома. О верующих помолятся в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Об этом сообщила пресс-служба епархии.

Согласно перечню услуг, размещенных на сайте, православные христиане могут в онлайн-режиме поставить свечку к любой иконе (надо самому назвать, к какой именно), попросить поминовения о здравии и упокоении (количество имен не ограничено).

Кроме того, пользователи могут сделать пожертвование на храм. Фиксированной цены на услуги нет - епархия оставляет материальный вопрос на рассмотрение верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU