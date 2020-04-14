На Ставрополье в храмах перед Пасхой проведут дезинфекцию
На Пасхальной неделе на Ставрополье правоохранители обеспечат безопасность. Такое поручение во вторник, 14 апреля, дал Владимир Владимиров во время совещания.
Напомним, что предпасхальная неделя началась сегодня. Губернатор обратился к митрополиту и епископам православных епархий с просьбой свести к минимуму количество прихожан в храмах.
Также во всех церквях региона проведут дезинфекцию. Пасхальное богослужение верующие смогут посмотреть в онлайн-режиме.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что епархия Ставропольского края позволила прихожанам ставить свечки к иконам и просить поминовения, не выходя из дома. О верующих помолятся в Казанском кафедральном соборе города Ставрополя. Об этом сообщила пресс-служба епархии.
Согласно перечню услуг, размещенных на сайте, православные христиане могут в онлайн-режиме поставить свечку к любой иконе (надо самому назвать, к какой именно), попросить поминовения о здравии и упокоении (количество имен не ограничено).
Кроме того, пользователи могут сделать пожертвование на храм. Фиксированной цены на услуги нет - епархия оставляет материальный вопрос на рассмотрение верующих.
ИСТОЧНИК KP.RU