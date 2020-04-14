В Карачаево-Черкесии выявили три новых случая заболевания коронавирусом
В Карачаево-Черкесской Республике зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на десять часов 14 апреля в республике 16 пациентов, которых лечат на дому. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба.
- Инфицированные получают лечение в полном объеме в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - сказано в сообщении.
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