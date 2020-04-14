2020-04-14T10:49:19+03:00
Общество

На Ставрополье стали реже разводиться

Также стало меньше матерей-одиночек
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае более чем на 5% сократилось количество расторгаемых браков. Об этом информирует пресс-служба регионального ЗАГСа. Так, по итогам первого квартала 2020 года зарегистрировано более 20 тысяч актов гражданского состояния.

По сравнению с 2020 годом по ряду показателей зафиксирована положительная динамика.

Кстати, продолжает уменьшаться и число рождений, регистрируемых по заявлению матерей, не состоящих в браке. В итоге почти 88% детей появились на свет в полных семьях.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что тем, кто собрался вступать в брак, сообщается, что из-за распространения коронавирусной инфекции изменен режим работы отделов ЗАГС в крае.

Так, с 20 марта влюбленным региона рекомендуют перенести торжество на более поздний срок. Есть еще один вариант – ограничить количество гостей церемонии. Рекомендуют за получением госуслуг обращаться через портал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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