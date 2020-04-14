В Невинномысске автобус и легковушка столкнулись из-за сорванного колеса

14 Апр 2020 2020-04-14T11:00:57+03:00

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В Невинномысске произошло ДТП с участием внутригородского автобуса и машины. В аварии виновато — колесо. О деталях происшествия рассказывает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

По предварительной версии, у "ВАЗ-2115" в пути сорвало заднее колесо. В результате машина потеряла управление, выехала на встречку и столкнулось с автобусом, которые осуществляет внутригородское сообщение. В момент аварии в "пазике" были три пассажира, их и водителя "пятнадцатой" увезли в больницу на осмотр. Водитель автобуса не пострадал.

На месте происшествия работает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU