В Невинномысске автобус и легковушка столкнулись из-за сорванного колеса
В Невинномысске произошло ДТП с участием внутригородского автобуса и машины. В аварии виновато — колесо. О деталях происшествия рассказывает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.
По предварительной версии, у "ВАЗ-2115" в пути сорвало заднее колесо. В результате машина потеряла управление, выехала на встречку и столкнулось с автобусом, которые осуществляет внутригородское сообщение. В момент аварии в "пазике" были три пассажира, их и водителя "пятнадцатой" увезли в больницу на осмотр. Водитель автобуса не пострадал.
На месте происшествия работает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU