2020-04-14T11:17:49+03:00
Общество

На Ставрополье начнут проверять обоснованность выдачи спецпропусков

Владимир Владимиров сообщил, что некоторые категории ставропольцев вообще не должны получать спецпропуска
Ася АСРЯН
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Владимир Владимиров заявил, что спецпропуска должны выдаваться только в соответствии с действующими нормативными актамиВладимир Владимиров заявил, что спецпропуска должны выдаваться только в соответствии с действующими нормативными актамиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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14 апреля в губернатор провел очередное совещание, которое прошло в режиме видеоконференции.

Владимир Владимиров заявил, что спецпропуска должны выдаваться только в соответствии с действующими нормативными актами.

По его словам, наш регион демонстрирует низкий индекс самоизоляции. А это недопустимо в период распространения коронавирусной инфекции.

- Обращаюсь к главам, пересмотрите свой подход к выдаче спецпропусков. Этот процесс должен строго соответствовать принятым в крае правовым актам. Лояльность в этом вопросе недопустима, - заявил губернатор.

Владимир Владимиров сообщил, что некоторые категории ставропольцев вообще не должны получать спецпропуска.

В эту группу входят люди старшего возраста, граждане, недавно вернувшиеся из-за границы, или контактировавшие с носителями COVID-19, и те, кто имеют тяжёлые хронические заболевания.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 14 апреля во время совещания губернатор обратился к митрополиту и епископам православных епархий с просьбой свести к минимуму количество прихожан в храмах.

Также во всех церквях региона проведут дезинфекцию. Пасхальное богослужение верующие смогут посмотреть в онлайн-режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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