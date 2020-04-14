На Ставрополье начнут проверять обоснованность выдачи спецпропусков
14 апреля в губернатор провел очередное совещание, которое прошло в режиме видеоконференции.
Владимир Владимиров заявил, что спецпропуска должны выдаваться только в соответствии с действующими нормативными актами.
По его словам, наш регион демонстрирует низкий индекс самоизоляции. А это недопустимо в период распространения коронавирусной инфекции.
- Обращаюсь к главам, пересмотрите свой подход к выдаче спецпропусков. Этот процесс должен строго соответствовать принятым в крае правовым актам. Лояльность в этом вопросе недопустима, - заявил губернатор.
Владимир Владимиров сообщил, что некоторые категории ставропольцев вообще не должны получать спецпропуска.
В эту группу входят люди старшего возраста, граждане, недавно вернувшиеся из-за границы, или контактировавшие с носителями COVID-19, и те, кто имеют тяжёлые хронические заболевания.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 14 апреля во время совещания губернатор обратился к митрополиту и епископам православных епархий с просьбой свести к минимуму количество прихожан в храмах.
Также во всех церквях региона проведут дезинфекцию. Пасхальное богослужение верующие смогут посмотреть в онлайн-режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU