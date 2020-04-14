На Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 24 человека
В наш регион за последние сутки из-за рубежа приехало 24 человека. Информацию о них уже передали в больницы края по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения.
На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1313 человек.
С начала эпидемиологической ситуации провели 16118 исследований по диагностике COVID-19. Из них в лабораториях Роспотребнадзора – 12671, медицинскими организациями края – 3447.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье начнут проверять обоснованность выдачи спецпропусков.
Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что некоторые категории ставропольцев вообще не должны получать спецпропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU