На Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 24 человека

14 Апр 2020 2020-04-14T11:30:07+03:00

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1313 пациентов

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В наш регион за последние сутки из-за рубежа приехало 24 человека. Информацию о них уже передали в больницы края по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения.

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1313 человек.

С начала эпидемиологической ситуации провели 16118 исследований по диагностике COVID-19. Из них в лабораториях Роспотребнадзора – 12671, медицинскими организациями края – 3447.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье начнут проверять обоснованность выдачи спецпропусков.

Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что некоторые категории ставропольцев вообще не должны получать спецпропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU