2020-04-14T11:40:32+03:00
Общество

Главный город Ингушетии закроют из-за коронавируса

Ограничение въезда действует до 30 апреля
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии власти Магаса закроют город из-за коронавируса. Ограничение въезда будет действовать 17 дней для всех, кроме государственных служащих и граждан с местной пропиской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В целях усиления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции с 14 до 30 апреля будет ограничен въезд автотранспорта и граждан на территорию города Магас, - сказано в сообщении.

Чтобы попасть в Магас, госслужащему надо показать служебное удостоверение, а местному жителю - паспорт. Въезд также открыт для сотрудников, которые работают на аптеки и продуктовые магазины. Кроме того, в Магасе будут проводить рейды, чтобы выявлять скопление людей в общественных местах.

По состоянию на 14 апреля в Ингушетии 34 заболевших коронавирусом. Под наблюдение врачей находятся 555 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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