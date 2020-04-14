Губернатор Ставрополья ответил на вопросы о самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T11:38:48+03:00

Те, кто не соблюдает предприсанных мер самоизоляции, будут привлечены к административной ответственности

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Глава региона ответил на наиболее частые вопросы ставропольцев о режиме самоизоляции. Владимир Владимиров напомнил, что режим повышенной готовности введен в крае с 18 марта.

Те, кто не соблюдает предписанных мер самоизоляции, будут привлечены к административной ответственности.

Нарушителей ждут штрафы. Для физических лиц — от 15 тысяч рублей, работа предприятия может быть остановлена до 90 суток.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье начнут проверять обоснованность выдачи спецпропусков.

Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что некоторые категории ставропольцев вообще не должны получать спецпропуска.

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Владимир Владимиров сообщил, что некоторые категории ставропольцев вообще не должны получать спецпропуска (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU