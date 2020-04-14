Губернатор Ставрополья ответил на вопросы о самоизоляции
Глава региона ответил на наиболее частые вопросы ставропольцев о режиме самоизоляции. Владимир Владимиров напомнил, что режим повышенной готовности введен в крае с 18 марта.
Те, кто не соблюдает предписанных мер самоизоляции, будут привлечены к административной ответственности.
Нарушителей ждут штрафы. Для физических лиц — от 15 тысяч рублей, работа предприятия может быть остановлена до 90 суток.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье начнут проверять обоснованность выдачи спецпропусков.
Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что некоторые категории ставропольцев вообще не должны получать спецпропуска.
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ИСТОЧНИК KP.RU