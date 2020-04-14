2020-04-14T11:52:16+03:00
Общество

В Ставрополе создали колл-центр для помощи бизнесу

Также предпринимателям расскажут, как встать на учет в Центр занятости, не выходя из дома
Ася АСРЯН
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В Ставрополе создали колл-центр для помощи бизнесу. Местные бизнесмены могут получить консультацию по вопросам получения мер поддержки, банковскому обслуживанию, трудоустройству, о порядке выплат пособий по безработице, начислению и уплаты налогов субъектами малого и среднего предпринимательства по любым режимам налогообложения.

Также в Ставропольском городском центре развития предпринимательства расскажут, как встать на учет в Центр занятости, не выходя из дома.

Режим работы колл-центра: с 08:00 до 19:00 ежедневно. Номер телефона: 8 (8652) 99-07-81, 8 (8652) 99-75-32.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что администрация краевого центра предлагает им встать на учет в центр занятости населения. Сделать это можно, не выходя из дома. Так, на портале госуслуг нужно создать личный кабинет, затем перейти на сайт www.stavzan.ru, где есть подробная инструкция по регистрации.

По данным пресс-службы администрации краевого центра, с 30 марта изменился и размер пособия по безработице на 2020 год. На сегодняшний день он составляет от 1500 до 12 130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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