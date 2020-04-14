2020-04-14T12:46:14+03:00
Общество

В Железноводске продавца цветов наказали за ночную торговлю

Кроме того, поймали еще четырех нарушителей режима ПГ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Железноводске цветочному магазину выписали штраф. Организация незаконно работала по ночам. В городе также выявили еще четырех нарушителей режима повышенной готовности, передает пресс-служба мэрии.

- Круглосуточные цветочные магазины открылись после 21.00 часов и планировали работать до самого рассвета. Нарушителей оштрафовали, - цитирует пресс-служба администрации мэра Евгения Моисеева.

Градоначальник попросил горожан воздержаться от прогулок, напомнив, что источник заражения может быть где угодно.

- Мэр городского округа добавил, что предприниматели, которые нарушают режим строгой самоизоляции и особой готовности не только поступают противозаконно, но и подвергают реальной угрозе заражения коронавирусом своих работников и покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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