В Железноводске продавца цветов наказали за ночную торговлю
В Железноводске цветочному магазину выписали штраф. Организация незаконно работала по ночам. В городе также выявили еще четырех нарушителей режима повышенной готовности, передает пресс-служба мэрии.
- Круглосуточные цветочные магазины открылись после 21.00 часов и планировали работать до самого рассвета. Нарушителей оштрафовали, - цитирует пресс-служба администрации мэра Евгения Моисеева.
Градоначальник попросил горожан воздержаться от прогулок, напомнив, что источник заражения может быть где угодно.
- Мэр городского округа добавил, что предприниматели, которые нарушают режим строгой самоизоляции и особой готовности не только поступают противозаконно, но и подвергают реальной угрозе заражения коронавирусом своих работников и покупателей.
ИСТОЧНИК KP.RU