На Ставрополье экс-инспектора Гостехнадзора осудили за взятку
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, подозреваемый предложил мужчине поставить на регистрационный учёт 2 трактора без их осмотра, а также без паспортов на них.
За это инженер-инспектор потребовал передать ему 15 тысяч рублей за каждую машину. Ставрополец предложение принял и обратился в правоохранительные органы.
Силовики задержали злоумышленника при получении денег за постановку на учёт первого трактора.
Суд назначил ему 600-тысячный штраф с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU