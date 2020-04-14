На Ставрополье экс-инспектора Гостехнадзора осудили за взятку

14 Апр 2020 2020-04-14T12:22:07+03:00

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, подозреваемый предложил мужчине поставить на регистрационный учёт 2 трактора без их осмотра, а также без паспортов на них.

За это инженер-инспектор потребовал передать ему 15 тысяч рублей за каждую машину. Ставрополец предложение принял и обратился в правоохранительные органы.

Силовики задержали злоумышленника при получении денег за постановку на учёт первого трактора.

Суд назначил ему 600-тысячный штраф с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU