На Ставрополье разработали механизмы дополнительных выплат врачам
В Ставропольском крае медицинским работникам за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с инфицированными больными планируются дополнительные выплаты. Об этом Владимир Владимиров заявил вчера, 13 апреля на заседании регионального координационного совета по борьбе с коронавирусом по реализации поручений президента РФ.
Губернатор также поручил Минздраву края проработать меры для обязательного страхования этой категории медиков.
В этот день обсудили также меры для снижения рисков распространения коронавируса, в том числе и жесткого контроля самоизоляции.
Напомним, что с сегодняшнего дня 14 апреля на Ставрополье начнут проверять обоснованность выдачи спецпропусков.
Владимир Владимиров сообщил, что некоторые категории ставропольцев вообще не должны получать спецпропуска.
ИСТОЧНИК KP.RU