2020-04-14T12:46:10+03:00
Общество

На Ставрополье разработали механизмы дополнительных выплат врачам

Губернатор также поручил Минздраву края проработать меры для обязательного страхования этой категории медиков
Ася АСРЯН
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Губернатор также поручил Минздраву края проработать меры для обязательного страхования этой категории медиковГубернатор также поручил Минздраву края проработать меры для обязательного страхования этой категории медиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае медицинским работникам за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с инфицированными больными планируются дополнительные выплаты. Об этом Владимир Владимиров заявил вчера, 13 апреля на заседании регионального координационного совета по борьбе с коронавирусом по реализации поручений президента РФ.

Губернатор также поручил Минздраву края проработать меры для обязательного страхования этой категории медиков.

В этот день обсудили также меры для снижения рисков распространения коронавируса, в том числе и жесткого контроля самоизоляции.

Напомним, что с сегодняшнего дня 14 апреля на Ставрополье начнут проверять обоснованность выдачи спецпропусков.

Владимир Владимиров сообщил, что некоторые категории ставропольцев вообще не должны получать спецпропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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