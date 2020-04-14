На Ставрополье разработали механизмы дополнительных выплат врачам

14 Апр 2020 2020-04-14T12:46:10+03:00

Губернатор также поручил Минздраву края проработать меры для обязательного страхования этой категории медиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор также поручил Минздраву края проработать меры для обязательного страхования этой категории медиков

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В Ставропольском крае медицинским работникам за особые условия труда и повышенную нагрузку при работе с инфицированными больными планируются дополнительные выплаты. Об этом Владимир Владимиров заявил вчера, 13 апреля на заседании регионального координационного совета по борьбе с коронавирусом по реализации поручений президента РФ.

Губернатор также поручил Минздраву края проработать меры для обязательного страхования этой категории медиков.

В этот день обсудили также меры для снижения рисков распространения коронавируса, в том числе и жесткого контроля самоизоляции.

Напомним, что с сегодняшнего дня 14 апреля на Ставрополье начнут проверять обоснованность выдачи спецпропусков.

Владимир Владимиров сообщил, что некоторые категории ставропольцев вообще не должны получать спецпропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU