На Ставрополье мошенники обманули горожан на три миллиона рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T13:09:15+03:00

Популярной схемой обмана у злоумышленников остаются звонки от якобы финансовых организаций в получении компенсации за некачественные лекарства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Некоторые наши земляки до сих пор верят аферистам, обещающие снять порчу

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За минувшие сутки в полицию обратились 23 жителя Ставрополья с заявлением в отношении них мошенничества. Из них 18 - пострадали от телефонных мошенников, лишившись более трех миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба МВД России по краю.

Популярной схемой обмана у злоумышленников остаются звонки от якобы финансовых организаций в получении компенсации за некачественные лекарства, оплата товаров и услуг в интернете, а также снятие порчи.

Так, жертвами мошенников за сутки стажи жители краевого центра, Невинномысска, Лермонтова, Кисловодска, Пятигорска, Левокумского, Шпаковского, Буденновского районов, Советского, Изобильненского, Георгиевского городских округов.

ИСТОЧНИК KP.RU