2020-04-14T13:19:29+03:00
Общество

На Ставрополье выписали более 550 протоколов за нарушение режима самоизоляции

В край за последние сутки из-за рубежа вернулись 24 человека
Ася АСРЯН
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В регионе продолжается контроль за прилетевшими из-за рубежа. Всем им вручается уведомление о том, что 14 дней нужно провести в самоизоляции.

Нарушившие это постановление привлекаются к ответственности. Как сообщил зампредседателя правительства Ставрополья Юрий Скворцов, уже выписано более 550 административных протоколов.

На Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 24 человека.На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1313 пациентов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 14 апреля Владимир Владимиров заявил, что спецпропуска должны выдаваться только в соответствии с действующими нормативными актами.

По его словам, наш регион демонстрирует низкий индекс самоизоляции. А это недопустимо в период распространения коронавирусной инфекции.

- Обращаюсь к главам, пересмотрите свой подход к выдаче спецпропусков. Этот процесс должен строго соответствовать принятым в крае правовым актам. Лояльность в этом вопросе недопустима, - заявил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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