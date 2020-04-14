На Ставрополье выписали более 550 протоколов за нарушение режима самоизоляции
В регионе продолжается контроль за прилетевшими из-за рубежа. Всем им вручается уведомление о том, что 14 дней нужно провести в самоизоляции.
Нарушившие это постановление привлекаются к ответственности. Как сообщил зампредседателя правительства Ставрополья Юрий Скворцов, уже выписано более 550 административных протоколов.
На Ставрополье за последние сутки из-за рубежа вернулись 24 человека.На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1313 пациентов.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 14 апреля Владимир Владимиров заявил, что спецпропуска должны выдаваться только в соответствии с действующими нормативными актами.
По его словам, наш регион демонстрирует низкий индекс самоизоляции. А это недопустимо в период распространения коронавирусной инфекции.
- Обращаюсь к главам, пересмотрите свой подход к выдаче спецпропусков. Этот процесс должен строго соответствовать принятым в крае правовым актам. Лояльность в этом вопросе недопустима, - заявил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU