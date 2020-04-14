2020-04-14T13:33:23+03:00
Общество

В Ставрополе откроют детский сад на 280 мест

Строительство завершено на 80 процентов
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставрополе заканчивают строительство детского сада на 280 мест. Дошкольное учреждение будет находиться на улице Тюльпановая. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства Ставропольского края.

- Функционально территория детского сада разделена на зону застройки, зону для игр и физкультурных занятий, хозяйственный блок. Двухэтажное здание детского сада размещено в центральной части участка, - говорится в сообщении.

Внутри здание для детей разделено на групповые ячейки по возрастам. Предусмотрены бассейн, просторные спортивные и музыкальные залы. Кроме того, строители уже сделали помещения хозяйственного и административного назначения. Есть там и небольшая парковка на 18 мест - для работников и посетителей детсада.

- На строительство объекта было выделено 255 286,34 тысяч рублей из федерального и краевого бюджетов в рамках национального проекта «Демография». На сегодняшний день строительная готовность ДОУ более 80 процентов, - прокомментировал стройку министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

Помимо этого, территорию детского сада благоустроят и озеленят: посеют траву, высадят лиственные деревья и кустарники. Также в учреждении разобьют клумбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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