На Ставрополье автоинспекторы помогли женщине добраться в родильный дом

14 Апр 2020 2020-04-14T15:32:13+03:00

В больнице у ставропольчанки родился здоровый ребенок весом 3,6 килограмма

Изменить размер текста: A A

В управление ГИБДД обратился житель Ставрополья с благодарностью к сотрудникам, которые помогли доставить его беременную супругу в родильный дом.

По словам мужчины, роды начались неожиданно, и он решил сам отвезти жену в больницу. Автомобиль с роженицей застрял на перегруженной трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды».

В это время на дороге дежурил патруль ДПС. Взволнованный ставрополец обратился к правоохранителям за помощью.

Как рассказали в управлении ГИБДД, состояние беременной ухудшалось, промедление могло быть опасно. Включив специальные сигналы и проблесковые маячки на патрульном автомобиле, инспекторы ДПС за 6 минут доставили беременную в роддом.

Женщина родила здорового ребенка весом 3,6 килограмма.

ИСТОЧНИК KP.RU