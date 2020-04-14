2020-04-14T15:32:13+03:00
Общество

На Ставрополье автоинспекторы помогли женщине добраться в родильный дом

В больнице у ставропольчанки родился здоровый ребенок весом 3,6 килограмма
Ася АСРЯН
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В управление ГИБДД обратился житель Ставрополья с благодарностью к сотрудникам, которые помогли доставить его беременную супругу в родильный дом.

По словам мужчины, роды начались неожиданно, и он решил сам отвезти жену в больницу. Автомобиль с роженицей застрял на перегруженной трассе «Кочубей – НефтекумскЗеленокумск – Минеральные Воды».

В это время на дороге дежурил патруль ДПС. Взволнованный ставрополец обратился к правоохранителям за помощью.

Как рассказали в управлении ГИБДД, состояние беременной ухудшалось, промедление могло быть опасно. Включив специальные сигналы и проблесковые маячки на патрульном автомобиле, инспекторы ДПС за 6 минут доставили беременную в роддом.

Женщина родила здорового ребенка весом 3,6 килограмма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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