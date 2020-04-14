На Ставрополье автоинспекторы помогли женщине добраться в родильный дом
В управление ГИБДД обратился житель Ставрополья с благодарностью к сотрудникам, которые помогли доставить его беременную супругу в родильный дом.
По словам мужчины, роды начались неожиданно, и он решил сам отвезти жену в больницу. Автомобиль с роженицей застрял на перегруженной трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды».
В это время на дороге дежурил патруль ДПС. Взволнованный ставрополец обратился к правоохранителям за помощью.
Как рассказали в управлении ГИБДД, состояние беременной ухудшалось, промедление могло быть опасно. Включив специальные сигналы и проблесковые маячки на патрульном автомобиле, инспекторы ДПС за 6 минут доставили беременную в роддом.
Женщина родила здорового ребенка весом 3,6 килограмма.
ИСТОЧНИК KP.RU