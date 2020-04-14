2020-04-14T15:30:26+03:00
Общество

На Ставрополье для выхода из дома введут электронные билеты

Заявителю потребуется заполнить анкету на сайте Госуслуг или в мобильном приложении
Ася АСРЯН
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Оформлять разрешение ставропольцам придётся на каждый выход из дома. Это касается даже разрешенных случаях, таких как выгул собаки или поход в продуктовый магазинОформлять разрешение ставропольцам придётся на каждый выход из дома. Это касается даже разрешенных случаях, таких как выгул собаки или поход в продуктовый магазинФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В регионе разрабатывают сервис для оформления электронных разрешений на выход из дома во время режима самоизоляции. Об этом рассказал министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Шульженко.

Так, оформлять разрешение ставропольцам придётся на каждый выход из дома. Это касается даже разрешенных случаев, таких как выгул собаки или поход в продуктовый магазин.

Заявителю потребуется заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении, которое базируется на сайте Госуслуг.

Виталий Шульженко добавил, что эта услуга сейчас находится в тестовом режиме. Ставрополец согласно заявке, заполняет форму, отвечает на вопросы и получает электронный QR-код. А уже этот код полицейские могут проверить, когда остановят человека.

По этому номеру правоохранители смогут узнать, куда и с какой целью человек вышел из дома.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе продолжается контроль за прилетевшими из-за рубежа. Всем им вручается уведомление о том, что 14 дней нужно провести в самоизоляции.

Нарушившие это постановление привлекаются к ответственности. Как сообщил зампредседателя правительства Ставрополья Юрий Скворцов, уже выписано более 550 административных протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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