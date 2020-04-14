2020-04-14T15:24:42+03:00
Общество

В Северной Осетии коронавирусом болеют жители от 2 до 88 лет

Всего в республике 52 случая заражения COVID-19
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии, по уточненным данным, 52 случая заболевания коронавирусом. Трое за все время выздоровели, двое скончались. Под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 794 человека, а освобождены от карантина 1347.

Как стало известно 14 апреля, болеют COVID-19 в республике не только старики, но даже маленькие дети. Возраст пациентов с подтвержденным диагнозом - от 2 до 88 лет.

- Средний возраст инфицированных - 49-50 лет, - уточняют в Минздраве РСО - Алания. - Среди заражённых 12 человек - лица старше 60 лет.

На сегодня в Республиканской клинической больнице скорой помощи находятся 160 пациентов (+30 за сутки), из которых 79 изолированы в корпусе для больных с новой коронавирусной инфекцией, у 7 из них диагноз подтвержден референс-центром Москвы. К аппарату ИВЛ подключены 7 пациентов с подозрением на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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